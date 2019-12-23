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"Вакарчук взялся за старое": лидер "Голоса" провел корпоратив в Минске

Святослав Вакарчук был замечен со своей группой "Океан Эльзы" как музыкальный гость новогоднего концерта в столице Беларуси

сегодня, 21:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава парламентской партии "Голос" и народный депутат IV созыва Святослав Вакарчук принял участие в новогоднем корпоративе крупной компании, который прошел в Минске. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Денис Гороховский.

"Когда ты народный депутат и глава фракции, но все равно продолжаешь подрабатывать на корпоративах. Вот и на этих выходных Слава выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Warmgaming", - указано в сообщении публикации.

Отметим, что согласно закону Украины, народный депутат не может заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме законотворческой. Однако, пользователи социальных сетей называют выступление Вакарчука не иначе как творчеством, что предусмотрено статьей 3 Закона Украины "О статусе народного депутата".

При этом Гороховский отметил, что участие в таком корпоративе предусматривает гонорар, но подтверждения этому пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бессменный лидер группы Океан Эльзы" после прохождения в парламент сказал в каком случае не станет заниматься концертной деятельностью как способом заработка денег.


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