Король моды, президенты и первый гость открытого космоса: знаменитости, которых не стало в 2019-м

Уходящий 2019-й год стал последним для многих людей, которые внесли неоцененный вклад в мировую политику, культуру, науку, спорт и киноиндустрию. Экс-президент Франции Жак Ширак, космонавт Алексей Леонов, модельер Карл Лагерфельд, певица Мари Фредрикссон... Имена этих людей, как и десятков других знаменитостей из нашего списка, навсегда войдут в историю и останутся в сердцах не только родных и близких, но и миллионов поклонников.

Знаменитости







Композитор Мишель Легран

26 января 2019 года ушел из жизни великий французский композитор, пианист и певец Мишель Легран. За свою музыкальную деятельность он стал трехкратным обладателем кинопремии "Оскар", лауреатом пяти премий "Грэмми" и обладателем премии "Золотой глобус". Мишель Легран написал более 200 песен к теле- и кинофильмам.

С конца шестидесятых годов он вышел на международный уровень, работая в британском кино и в Голливуде. Наибольшую известность ему принес музыкальный фильм "Шербурские зонтики" (1964, режиссёр Жак Деми).

Известно, что даже находясь в почетном возрасте, когда ему было уже за восемьдесят, Легран не захотел уходить из профессии и планировал устроить концерт в апреле текущего года. Французский композитор скончался на 86-м году жизни, официальной причиной смерти считается бактериемия (присутствие бактерий в крови).

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

Культовый российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер 3 февраля в возрасте 35 лет. После проведения концерта в российском городе Ижевске, исполнителю стало плохо, официальной причиной смерти назвали остановку сердца в результате острой сердечной недостаточности. О смерти рэп-исполнителя сообщил на странице в Фейсбук его отец, позже о трагедии написала жена Кирилла Толмацкого.

Известно, что Децл был кумиром молодежи 2000-х годов, его дебютный альбом под названием "Кто? ты" был невероятно успешным, пластинки разошлись тиражом более миллиона экземпляров. Рэпер выпустил восемь альбомов, в последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk.

В 2007 году в одном из интервью исполнитель сказал, что хочет инсценировать свою смерть в 35-летнем возрасте и уехать жить на остров. Но то, что случилось 3 февраля, вовсе не инсценировка, смерть Кирилла Толмацкого подтвердили родственники и региональный минздрав.

"Король моды" Карл Лагерфельд

19 февраля 2019 году от рака поджелудочной железы скончался общепризнанный "король моды" Карл Лагерфельд. На протяжении жизни он был главным модельером итальянского дома моды Fendi (с 1965) и французского Chanel (с 1983), с которыми имел пожизненные контракты. Основатель собственного дома моды Karl Lagerfeld был одной из наиболее влиятельных фигур модного бизнеса.

Карла Лагерфельда часто критиковали, в 2001 году активисты РЕТА, выступающие против использования меха, осудили коллекцию модельера, который регулярно использовал в своих работах натуральный мех. В свою очередь, Лагерфельд сказал, что не видит ничего предосудительного в том, что люди убивают зверей, которые по возможности сами бы убивали людей.

Немецкий модельер скончался на 86-м году жизни. В последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось. Его госпитализировали в Париже, однако врачи не смогли ему помочь.





Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

На 50-м году жизни скончался английский певец и танцор, вокалист легендарной группы "The Prodigy" Кит Флинт. Его нашли повешенным в собственном доме в Британии, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. По предварительным данным, музыкант свел счеты с жизнью из-за депрессии, вызванной расставанием с женой. В крови певца также были обнаружены следи алкоголя и тяжелых наркотиков.

Известно, что Кит Флинт получил известность как вокалист основанной в 1990 году группы The Prodigy, где он сначала был только танцором. В 1996 году он выступил в качестве вокалиста при записи сингла "Firestarter", который стал мировым хитом. Далее он принимал участие в записи таких треков, как "Omen", "Breath", "Baby's Got a Temper".

Актер Люк Перри

Американский актер Люк Перри, получивший огромную известность благодаря роли Дилана в сериале "Беверли-Хиллз 90210" умер в возрасте 52 лет. В феврале текущего года он был госпитализирован в больницу Лос-Анджелеса с обширным ишемическим инсультом. После перенесенного там второго инсульта, 4 марта 2019 года Перри был отключен от аппарата жизнеобеспечения, и скончался. Его похоронили на собственной ферме, в биологически разлагаемом костюме из грибов.

После сериала "Беверли-Хиллз 90210" карьера Люка Перри пошла вверх, он стал кумиров миллионов девушек. Также он появился в фильмах "Рождественские каникулы '95", "Нормальная жизнь", "Пятый элемент" и озвучил самого себя в эпизодах мультсериалов "Джонни Браво" и "Гриффины". Последним фильмом с его участием стал фильм "Однажды в Голливуде" (2019) режиссера Квентина Тарантино, где он исполнил роль актера Уэйна Мондера.

Певица Юлия Началова

16 марта 2019 года на 39-м году жизни скончалась российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова. Еще в начале 2000-х годов знаменитость столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, у нее была нервная анорексия, которая привела к резкому снижению веса (за полтора месяца певица сбросила 25 кг). В 2007 году Юлия в США сделала операцию по увеличению груди, но позже заявила, что ее импланты не прижились и вызвали заражение крови. В течение 8 лет певица боролась с разными заболеваниями – подагрой, красной волчанкой и сахарным диабетом 2 типа.



В марте 2019 года Юлию Началову госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у нее начались осложнения и гангрена ноги. Певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон, чтобы провести операцию. 16 марта она ушла из жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.

Известно, что певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах. Одна из самых известных песен Началовой – "Герой не моего романа".





Композитор Евгений Крылатов

8 мая 2019 года в Москве на 86-м году жизни умер народный артист России, композитор Евгений Крылатов. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. В тот же день известный композитор был похоронен на Митинском кладбище рядом с супругой.



За свою жизнь Евгений Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, наиболее известные из них "Умка", "Простоквашино", "Приключения Электроника", "С любимыми не расставайтесь", "Чародеи" и др.

Актриса Пегги Липтон

На 73-м году скончалась известная американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". В заявлении семьи актрисы говорится, что 12 мая 2019 года она умерла от рака в окружении семьи и близких.

Известно, что Липтон сыграла в сериале "Отряд "Стиляги" о молодых хиппи, вынужденных пойти работать в полицию и выполнять задания под прикрытием. В 1970 году она получила за эту роль "Золотой глобус". В 1990-е она сыграла Норму Дженнингс, владелицу закусочной в "Твин Пикс". В 2017 году она вновь исполнила эту роль в продолжении сериала.

Актер Рип Торн

9 июля 2019 года умер американский актер, режиссер и продюсер Рип Торн. За свою жизнь он снялся в более чем 180 фильмах, но самые известных из них "Люди в черном", где он сыграл агента Z, а также "Без чувств", "Убрать перископ", "Вундеркинды".

За свою карьеру Торн 10 раз выступал на Бродвее, дебютировав в "Сладкой птице молодости" Теннеси Уильямса. В 1960 году актер получил премию Тони, а Оскар – за лучшую роль Марша Тернера в фильме "Кросс-Крик". Рип Торн скончался в 88-летнем возрасте от осложнений, вызванных раком сердца.

Режиссер Франко Дзеффирелли

В возрасте 96 лет в Риме скончался известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. В последние годы его состояние здоровья сильно ухудшилось — сказывались возраст и тяжелая, продолжительная болезнь. Умер режиссер 15 июля 2019 года, церемония прощания с ним состоялась на Капитолийской площади в Риме. Италия провожала Франко Дзеффирелли как национальное достояние.

Известно, что режиссер был дважды номинирован на премию "Оскар", получил премию BAFTA и дважды – "Эмми". Он работал над экранизацией произведений Шекспира: "Укрощение строптивой" с Элизабет Тэйлор и Ричардом Бертоном,"Ромео и Джульетта" и "Гамлет".

Актриса Расси Тейлор

28 июля 2019 года на 75-м году жизни скончалась американская актриса Расси Тейлор, озвучившая героиню мультфильмов Минни Маус во множестве проектов "Disney". Знаменитость умерла в городе Глендейл (штат Калифорния) от колоректального рака.

Тейлор мечтала работать с киностудией "Disney" еще с самого детства. Ее голосом говорят персонажи в фильме "Кто подставил кролика Роджера", мультфильме "Приключения Паддингтона", мультсериалах "Утиные истории" и "Симпсоны".

Расси Тейлор говорила, что не хочет быть знаменитой, ей достаточно того, что люди любят персонажей, которых она создает.

Актриса Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа 2019 года. За жизнь она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Среди них "А если это любовь?", "Софья Перовская", "Любовь с привилегиями", "Бригада". Наиболее известной ее ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории Прутковской в телесериале "Моя прекрасная няня". Также Назарова много работала как актриса дубляжа в игровых и анимационных фильмах.

Известно, что артистка страдала заболеванием лёгких. С июля 2019 года она находилась в больнице, скончалась на 80-м году жизни в Москве от полиорганной недостаточности.





Композитор Гия Канчели

2 октября 2019 года умер грузинский композитор Гия Канчели. Он прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй". В последние годы жизни композитор тяжело болел. Умер в Тбилиси от сердечной недостаточности в возрасте 84 лет.

Гия Канчели - народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР и обладатель премии "Ника" за лучшую музыку к фильму. В одном из интервью Канчели как-то сказал, что "Не горюй!" - это девиз его жизни.

Певица Мари Фредрикссон

9 декабря 2019 года скончалась шведская певица, солистка легендарной рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. В 2002 году у знаменитости диагностировали опухоль головного мозга. В течение нескольких лет она находилась на реабилитации, но во время лечения получила повреждения мозга и связанные с этим ограничения, такие как потеря возможности читать и считать, полная потеря зрения на правый глаз и частичная утрата двигательной активности правой стороны тела. Из-за болезни певица не смогла принять участия в записи запланированного альбома Roxette "The Pop Hits".

В апреле 2016 года врачи по состоянию здоровья рекомендовали певице прекратить концертную деятельность и Фредрикссон последовала их совету. Солиста Roxette умерла в возрасте 61 года у себя дома в пригороде Стокгольма.

Известно, что Мари Фредрикссон является единственной обладательницей пяти наград "Лучшая рок-певица Швеции". Она также получила приз за 1300 интервью, данных ею за 8 месяцев.

Политики





Бывший президент Перу Алан Гарсия

17 апреля 2019 году в дом экс-президента Перу Алан Гарсия заявились сотрудники полиции и предъявили ему обвинения в коррупции. Политик попросил сделать звонок своему адвокату и заперся в комнате, где выстрелил себе в голову. За жизнь экс-главы государства упорно боролась бригада медиков, которая трижды "запускала" остановку его сердца во время операции, но от полученных травм политик скончался. Известно, что арестовать его должны были на 10 дней.

Алан Гарсия занимал президентский пост дважды - с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год. Подозревать политика в коррупции начали еще в 1992 году, поэтому он длительное время скрывался в Колумбии. После снятия обвинений он вернулся в Перу и стал править страной. В период с 2006 по 2011 год Гарсию начали подозревать во взяточничестве, а именно в получении 100 тыс. долларов от бразильской строительной компании, которая подкупала чиновников для получения выгодных государственных контрактов.

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси

17 июня 2019 года экс-президент Египта Мухаммед Мурси потерял сознание и скончался в зале заседания суда, когда ему собирались предъявить обвинение в шпионаже. Пост главы государства он получил в 2012 году после массовых беспорядков, которые прокатились по всей стране и стали частью арабской весны. Мурси поддержали около 51% граждан, но править страной ему пришлось не долго, в 2013 году он был свергнут в результате военного переворота.

Суд Египта приговорил его к смертной казни за государственную измену и шпионаж в пользу Катара, а позже приговор заменили на пожизненное заключение. Однако, судебные разбирательства продолжались, так как Мурси был главным фигурантов еще нескольких уголовных дел.

Украинский политический деятель Виктор Мусияка

Один из авторов Конституции Украины, известный политический деятель Виктор Мусияка скончался на 74-м году жизни от сердечного приступа. 22 июля 2019 года новость о его смерти появилась на странице в Facebook.

Известно, что Мусияка начал свою политическую деятельность в 1994-м году, его избрали народным депутатом Украины 2-го созыва. С ноября 1995 года до июня 1996-го он был постоянным представителем президента Украины в Верховной Раде. На выборах 2002 года он вновь получил депутатский мандат по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперед, Украина!".

Виктор Мусияка – автор около 120 научных трудов и один из авторов Конституции Украины. На протяжении последних лет Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.





Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси

25 июля 2019 года в возрасте 92-х лет ушел из жизни президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Глава государства накануне жаловался на сильное недомогание и был доставлен в военный госпиталь, где и скончался.



Известно, что Аль-Баджи Гаид ас-Себси был лидером партии "Нидан Тунес". Он выдвинул свою кандидатуру на президентский пост в 2014 году и прошел во второй тур, где за победу на выборах боролся с действующим президентом Монсефом Марзуки. Около 54% избирательных голосов получил Аль-Баджи Гаид ас-Себси и в канун Нового году он вступил на должность главы государства.

В 2017 году он был признан самым пожилым действующим президентом в мире.

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

6 сентября 2019 года в одной из больниц Сингапура на 95-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он правил государством как диктатор на протяжении 37 лет. Его считают отцом-основателем Зимбабве, "символом освобождения" от британского колониального господства.



Во время правления Роберт Мугабе отличался своими скандальными государственными решениями, в 2000-х годы он поддержал в стране "черный беспредел", который заключался в массовых захватах земель и ферм, принадлежащих белым владельцам. В итоге белым фермерам пришлось бежать из страны и это привело к острому экономическому кризису и гиперинфляции в Зимбабве. По экономии государства также сильно ударил закон лидера, согласно которому иностранные компании должны были находиться под контролем чернокожих граждан.

В 2005 году президент Зимбабве решил ликвидировать трущобы, поэтому в течение одного года без крыши над головой остались около 200 тыс. человек, а через два года эта цифра увеличилась до 2,5 млн. ООН призвала правительство остановить кампанию, которая оставляет людей без жилья и медобслуживания, поэтому ликвидация трущоб была приостановлена.

Известно, что в последние годы своей жизни Роберг Мугабе боролся с тяжелой болезнью и проходил курс лечения в Сингапуре.

Бывший президент Франции Жак Ширак

26 сентября 2019 года в окружении своих родных скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он возглавлял президентский пост дважды – с 1995 по 2007 год. До этого Жак Ширак был премьер-министром страны и на протяжении 18 лет - мэром Парижа.



Одними из главных проведенных им политических реформ стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и отмена обязательной службы в армии. Политик выступал за социально ответственную экономическую политику и резко критиковал нападение американских войск на Ирак.

В последние годы правления рейтинг главы государства снизился, и он стал одним из наименее популярных президентов в современной французской истории.

В 2011 году он оказался в центре коррупционного скандала и был приговорен к двум годам условного срока по обвинениям, относящимся к периоду его работы мэром. Он был признан виновным в нецелевой растрате бюджетных средств.

В 2005 Жак Ширак перенес инсульт, а в 2014-м его супруга Бернадетт сказала, что он больше не будет выступать на публике из-за проблем с памятью. Скончался экс-президент Франции на 86-м году жизни. Он был похоронен на Парижском кладбище Монпарнас, около могилы своей старшей дочери.





Первый президент Крыма Юрий Мешков

29 сентября 2019 года умер первый президент Крыма Юрий Мешков. Политик скончался на 74-м году жизни, причиной смерти стала двусторонняя пневмония, развившаяся на фоне инсульта. Бывший президент республики был доставлен в тяжелом состоянии в больницу в подмосковном Красногорске, после отдыха в Турции, где его и настигло заболевание. Юрия Мешкова перевели в реанимацию, но усилия медиков оказались тщетны.

В первой половине 1990-х годов он возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок "Россия", которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России. В 1994 году его избрали первым и последним президентом Крыма.

Вследствие раскола в блоке "Россия" и действий украинской власти Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где жил до аннексии полуострова.

Спортсмены





Футболист Антонио Рейес

Первый день лета 2019 года стал печальным для всех любителей футбола - в автокатастрофе трагически погиб бывший нападающий "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Он находился за рулем автомобиля Mercedes Brabus S550, когда вместе со своими двоюродными братьями направлялся из Севильи в Утреру. На восемнадцатом километре трассы A-376 автомобиль футболиста развил скорость 237 км/ч, после чего буквально вылетел с дороги и загорелся.

Испанскому футболисту было всего 35 лет. За свою карьеру Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, четыре раза побеждал в Лиге Европы, еще один - в Суперкубке УЕФА.





Боксер Максим Дадашев

23 июля 2019 года в возрасте 28 лет умер российский профессиональный боксер Максим Дадашев. Тренер спортсмена попросил остановить бой на 11 раунде, когда увидел, что его подопечный перестал защищаться и получает множественные удары. Это был отборочный бой на титул чемпиона мира с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

После поединка российского боксера доставили в американскую больницу с подозрением на отек мозга. Врачам пришлось провести трепанацию черепа и ввести Дадашева в медикаментозную кому. Несмотря на принятые меры боксер скончался от полученных травм.

Атлет Роман Вирастюк

На 52-году жизни не стало известного украинского атлета, бронзового медалиста чемпионата Европы-1994 по толканию ядра Романа Вирастюка. Он умер 27 июля 2019 года после сложной операции по удалению аневризмы и расслоения брюшной аорты. После хирургического вмешательства Вирастюк пребывал в отличном настроении, охотно фотографировался, но через две недели его сердце, к сожалению, не выдержало.

Роман Вирастюк — старший брат известного украинского стронгмена, обладателя титула "Самый сильный человек мира" Василия Вирастюка. Последнее время он работал директором департамента олимпийского спорта министерства молодежи и спорта Украины.

Футболист Фернандо Риксен

18 сентября 2019 года ушел из жизни голландский футболист, полузащитник шотландского "Рейнджерс" и петербургского "Зенита" Фернандо Риксен. Он длительное время страдал от страшной болезни — латерального амиотрофического склероза. Вначале он потерял способность говорить, затем его полностью парализовало.

В конце июня Фернандо Риксен провел прощальный вечер, куда пригласил своих друзей записав им трогательное обращение с помощью искусственной генерации речи. Это не означало, что футболист принял решение прекратить борьбу с неизлечимой болезнью, он собирался продолжать бороться, но не был намерен с того момента появляться на публике. Он скончался в возрасте 43 лет.

Деятели бизнеса и науки





Нобелевский лауреат Жорес Алферов

В ночь на 2 марта в московской больнице умер выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Ученый не дожил несколько дней до своего 89-летия. Алферов страдал от гипертонии и осенью 2018 года долго лечился от гипертонического криза.

Нобелевской премии Алферов был удостоен в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Научные исследования Алферова имели важное значение при разработке современных технических устройств — мобильных телефонов, лазерных проигрывателей, лазерных "скальпелей".

Архитектор Юймин Бэй

17 мая у себя дома на Манхэттене в Нью-Йорке умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, который создал стеклянную пирамиду музея Лувра в Париже. Ему было 102 года.

Кроме пирамиды Лувра среди известных работ Бэй Юймина восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне и небоскреб Bank of China Tower в Гонконге. Он также проектировал библиотеку имени Джона Кеннеди в Бостоне, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

В 1983 году Юймин был удостоен Притцкеровской премии, которую называют аналогом Нобелевской премии в архитектуре.

Астрофизик Николай Кардашев

3 августа на 88-м году жизни в Москве скончался выдающийся советский и российский астрофизик, академик Российской академии наук по космосу, руководитель международного космического проекта "Радиоастрон" Николай Кардашев.

Он входил в десятку самых авторитетных советских, а затем и российских ученых. В 1964 году Кардашевым была разработана шкала уровня развития цивилизаций — она разделяла стадии внеземных цивилизаций по тому, какой уровень энергии они потребляют.

Астрофизик также являлся одним из авторов идеи использования интерферометрии для изучения Вселенной. Благодаря этому методу люди в апреле 2019 года смогли впервые увидеть тень черной дыры в рамках космического проекта "Спектр-Р".

Космонавт Алексей Леонов

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Он скончался 11 октября 2019 года в московском госпитале из-за острой сердечной недостаточности.

Леонов совершил два полета в космос (18 марта 1965 г. и 15 июля 1975 г.), налетав 7 суток 33 минуты. В первом полете он впервые в мире вышел в открытый космос. Во втором полете был командиром экипажа и участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран – "Союза-19" (СССР) и "Аполлона-18" (США).

Кроме того, космонавт имел хобби – вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым создавал почтовые марки и графику на космическую тематику.





Бизнесмен Дэвид Кох

Американский миллиардер, сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох умер 23 августа 2019 года в США. Причиной смерти 79-летнего бизнесмена стал рак простаты. Тяжелую болезнь ему диагностировали в 1992 году, тогда Дэвид прошел лучевую терапию, операцию и гормональную терапию, но рак каждый раз возвращался. Кох сказал, что он считает, что его опыт борьбы с раком побуждал его финансировать медицинские исследования.

Вместе со своим старшим братом Чарльзом он был одним из крупнейших финансовых доноров республиканцев. Состояние покойного магната на момент его смерти оценивалось в 42,2 миллиарда долларов. В 2019 году Дэвид Кох занял 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Эту позицию он разделил со своим братом Чарльзом.

Как ранее писало издание "Комментарии", солистка легендарной рок-группы Roxette Мари Фредерикссон умерла от тяжелой болезни.