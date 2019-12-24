Анджелина Джоли перенесла празднование Рождества с детьми из-за Брэда Питта

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Голливудская актриса Анджелина Джоли вовсю готовится к 25 декабря. Со слов инсайдера, для 44-летней селебрити Рождество является главным семейным праздником. Поэтому она тщательно готовится к этому дню: покупает много подарков, наряжает ёлку вместе со своими шестерыми детьми и заказывает у повара меню из самых любимых блюд. Кроме того, именно на новогодние праздники Джоли балует своих наследников, разрешая им есть сколько угодно любимых сладостей и фаст-фуда.
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