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Анджелина Джоли перенесла празднование Рождества с детьми из-за Брэда Питта

На новогодние праздники Джоли балует своих наследников

сегодня, 15:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Голливудская актриса Анджелина Джоли вовсю готовится к 25 декабря. Со слов инсайдера, для 44-летней селебрити Рождество является главным семейным праздником. Поэтому она тщательно готовится к этому дню: покупает много подарков, наряжает ёлку вместе со своими шестерыми детьми и заказывает у повара меню из самых любимых блюд. Кроме того, именно на новогодние праздники Джоли балует своих наследников, разрешая им есть сколько угодно любимых сладостей и фаст-фуда.

Однако в этом году Анджелине пришлось перенести праздничный стол, так как трое ее биологических детей отметят Рождество в доме отца, актера Брэда Питта. Близкое окружение актрисы утверждает: "Анджелина с легкостью пошла на уступки Брэду. Она понимает, что каникулы у отца пойдут детям только на пользу, ведь они и так с ним редко видятся. Энджи заранее вручит детям подарки, а после их возвращения домой они все вместе соберутся на праздничном ужине". 
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приемные дети Брэда Питта отказываются праздновать с ним Рождество.

Источник: https://hollywoodlife.com/2019/12/23/angelina-jolie-christmas-plans-kids-traditions/?fbclid=IwAR3CCppz7DINMAhsFXSmLBdVhI-9Smid4rDzJTU4NnCMFtRjeqrSG7G4ZBc
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