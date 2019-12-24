Анджелина Джоли перенесла празднование Рождества с детьми из-за Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли вовсю готовится к 25 декабря. Со слов инсайдера, для 44-летней селебрити Рождество является главным семейным праздником. Поэтому она тщательно готовится к этому дню: покупает много подарков, наряжает ёлку вместе со своими шестерыми детьми и заказывает у повара меню из самых любимых блюд. Кроме того, именно на новогодние праздники Джоли балует своих наследников, разрешая им есть сколько угодно любимых сладостей и фаст-фуда.

Однако в этом году Анджелине пришлось перенести праздничный стол, так как трое ее биологических детей отметят Рождество в доме отца, актера Брэда Питта. Близкое окружение актрисы утверждает: "Анджелина с легкостью пошла на уступки Брэду. Она понимает, что каникулы у отца пойдут детям только на пользу, ведь они и так с ним редко видятся. Энджи заранее вручит детям подарки, а после их возвращения домой они все вместе соберутся на праздничном ужине".