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Кардашьян подарила сестрам тренажеры для увеличения ягодиц

Крис Дженнер эмоционально отреагировала на неожиданный подарок

сегодня, 18:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестная американская теле-звезда Ким Кардашьян уже подарила подарки своим родным. Стоит отметить, что 39-летняя звезда подошла не стандартно к выбору рождественских презентов. Так, Ким преподнесла специальный тренажер для своей матери, крис Дженнер и пятерым сестрам: Хлои, Кортни, Кендалл, Кейси и Кайли. Предполагается,  что он должен помочь остальным членам звездного семейства приблизиться с впечатляющим формам инстадивы.

В свою очередь, 64-летняя Крис Дженнер эмоционально отреагировала на неожиданный подарок дочери, иронично прокомментировав: "Это мне, чтобы накачать ягодицы? Спасибо, Ким. Такого я у Санты точно бы не попросила".

Модель опубликовала снимок в Insta-сторис, на котором красуется много коробок, завернутых в бархатную ткань бежевого цвета. Ким объяснила, что каждый член семьи выбирает цвет и атмосферу, чтобы обернуть свои подарки и показать всем, от кого они.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "ангел" Victoria's Secret Кендалл Дженнер рассказала о своем отношении к Рождеству, а также поделилась, что для нее является идеальным подарком.


Источник: https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=uk
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