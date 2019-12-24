Эмилия Кларк объяснила, почему не любит делать селфи с фанатами

33-летняя "Мать драконов" Эмилия Кларк, получившая огромную популярность благодаря сериалу "Игры престолов" рассказала, почему отказывается делать селфи с поклонниками.

Знаменитость призналась, что после одного случая, она не хочет делать с фанатами бездушные совместные фото. Однажды в аэропорту Эмилии стало плохо, от усталости и истощения организма у нее случился приступ панической атаки, который довел ее до слез. В тот момент к ней подошел поклонник и попросил сделать с ним селфи, на что актриса заявила, что не может этого сделать, так как ей трудно дышать.

"Мать драконов" рассказала, что этот случай заставил ее задуматься о формате общения между людьми. Ей хочется устанавливать хоть минимальный контакт со своими поклонниками. Она считает, что прежде, чем просить сделать селфи или автограф, люди должны представиться, пообщаться, чтобы этот момент отложился в памяти. Эмилия утверждает, что отношения между людьми должны строиться на теплоте и взаимодействии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмилия Кларк хочет сыграть главную роль в фильме о Джеймсе Бонде.