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Адель устроила веселую Рождественскую вечеринку

Певица поздравила всех с Рождеством

24 декабря 2019, 22:20
Автор:

• Ростопира Наталья

31-летняя британская исполнительница Адель удивила поклонников своим преображением. Известно, что певица любит устраивать яркие Рождественские вечеринки. Так, в этом году на празднике артистка предстала перед гостями в черном платье шелковом платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную фигуру.
На своей странице в Instagram Адель опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует рядом с мультяшным персонажем Гринчем, одетым в костюм Санта-Клауса. Она также оставила подпись под фотографией: "Мы оба пытались испортить Рождество, но наши сердца стали больше. Спасибо, что пришли на мою вечеринку и дали нам почувствовать себя детьми".
Напомним, что после расставания с супругом, предпринимателем Саймоном Конеки, певица серьезно занялась собой, и к Рождеству достигла заметных результатов в похудении. Близкие друзья исполнительницы рассказали, что она похудела с помощью регулярных занятий пилатесом. Они также отметили, что тренировки дисциплинировали певицу, она ни разу не нарушала свой режим. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кара Делевинь организовала секретную поездку в Марокко своей девушке.


Источник: https://www.instagram.com/adele/?utm_source=ig_embed
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