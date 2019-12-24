Адель устроила веселую Рождественскую вечеринку

31-летняя британская исполнительница Адель удивила поклонников своим преображением. Известно, что певица любит устраивать яркие Рождественские вечеринки. Так, в этом году на празднике артистка предстала перед гостями в черном платье шелковом платье с глубоким декольте , которое подчеркивает ее стройную фигуру.

На своей странице в Instagram Адель опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует рядом с мультяшным персонажем Гринчем, одетым в костюм Санта-Клауса. Она также оставила подпись под фотографией : "Мы оба пытались испортить Рождество, но наши сердца стали больше. Спасибо, что пришли на мою вечеринку и дали нам почувствовать себя детьми".

Напомним, что после расставания с супругом, предпринимателем Саймоном Конеки , певица серьезно занялась собой, и к Рождеству достигла заметных результатов в похудении. Близкие друзья исполнительницы рассказали, что она похудела с помощью регулярных занятий пилатесом. Они также отметили, что тренировки дисциплинировали певицу, она ни разу не нарушала свой режим.





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