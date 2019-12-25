На елке Поляковой расцвели орхидеи

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Эпатажная украинская актриса, певица и телеведущая российского происхождения Оля Полякова оригинально украсила елку к Новому году. Так, на своей официальной странице в Instagram артистка поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлела новогоднее дерево. Полякова призналась, что не сама украшала елку, а ей помогли команда стилистов.
Признаться честно, хвойное дерево действительно выглядит красиво и стильно: зеленую живую елку украсили игрушками в виде обычных шаров и коньков в фиолетово-белых тонах, но главная "изюминка" декора - цветущие орхидеи. Отмечается, что нежные розовые цветы присутствуют во всем праздничном интерьере дома Поляковой. Так, на камине также разместились ветки хвои, на которых как будто распустились бутоны. "Каждый год у меня сказка. Вам нравится?", - поинтересовалась певица у своих фолловеров.
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