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На елке Поляковой расцвели орхидеи

Певица оригинально украсила елку к Новому году

сегодня, 10:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Эпатажная украинская актриса, певица и телеведущая российского происхождения Оля Полякова оригинально украсила елку к Новому году. Так, на своей официальной странице в Instagram артистка поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлела новогоднее дерево. Полякова призналась, что не сама украшала елку, а ей помогли команда стилистов.

Признаться честно, хвойное дерево действительно выглядит красиво и стильно: зеленую живую елку украсили игрушками в виде обычных шаров и коньков в фиолетово-белых тонах, но главная "изюминка" декора - цветущие орхидеи. Отмечается, что нежные розовые цветы присутствуют во всем праздничном интерьере дома Поляковой. Так, на камине также разместились ветки хвои, на которых как будто распустились бутоны. "Каждый год у меня сказка. Вам нравится?", - поинтересовалась певица у своих фолловеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская певица Полина Гагарина поделилась со своими подписчиками в Instagram семейным снимком. Так, звезда показала, как выглядит новогодняя елка, которую она нарядила вместе с 2-летней дочерью Мией.

Источник: https://www.instagram.com/p/B6RAGgCpIkD/?utm_source=ig_embed
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