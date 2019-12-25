Павел Зибров рассказал, как избежать похмелья на Новый год

62-летний украинский эстрадный певец Павел Зибров рассказал, как оставаться бодрым после праздничного застолья. Как передает телеканал "Украина", у народного артиста имеется свой метод борьбы с похмельем.

"Не пить - идеальный рецепт от похмелья. Говорят, что рассол из помидоров и сок капусты поможет любителям тяжелых напитков. А вообще, не позволяйте алкоголю усвоится, для этого съешьте бутерброд с кусочком сливочного масла. Так, алкоголь выйдет, не заходя в организм", - рассказал Зибров.

Кроме того, Павел Николаевич отметил, что в честь праздника может выпить всего 50 граммов, чтобы расслабиться, а вот от табака отказался почти 20 лет назад.

"Сам не курю и советую всем отказаться от сигарет. Ведь лучше иногда, для настроения или когда хорошая компания, выпить 20-50 грамм алкогольного напитка. Но нужно понимать, что у каждого организм воспринимает по-своему, и если организм отталкивает, тогда не стоит заставлять себя", - рассказал Павел Зибров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Павел Зибров порадовал своих поклонников клипом на песню "Вуса-бренд".