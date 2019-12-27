MamaRika оригинально поздравила супруга с днем рождения

Известно, что украинская исполнительница MamaRika вот уже 4 года, как счастлива в отношениях с известным комиком Сергеем Середой. Однако официальный брак певица и телеведущий зарегистрировали только весной этого года.

И вот, на днях супруг певицы праздновал свое 30-летие, о чем стало известно из Instagram певицы. Эрика оригинально подошла к поздравлению возлюбленного, опубликовав его фотографию в виде дедушки с помощью приложения faceapp. Артистка также оставила подпись к снимку: "С Днюхой, старичок. Люблю тебя страшно и буду любить всегда (даже когда будешь таким)".

Стоит отметить, что фото выглядело очень реалистично, поэтому многие подписчики Эрики подумали, что это дедушка или певицы, или самого Сергея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная 36-летняя украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась со своими фолловерами в Instagram детскими фотографиями. Артистка повторила свой детский образ, сделанный еще в 1987 году.

