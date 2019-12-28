Внезапно скончался звезда Игры престолов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Американский актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в Игре
престолов, умер в собственном доме в Белфасте на 31-м году жизни. Об этом
сообщает The Extras Dept.
Причины его смерти в настоящее время не известны. В культовом сериале Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.
"Больше всего его запомнят за его добрую душу и заразительную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе", – выразил соболезнования актер Энди Макклей.
В послужном списке Эндрю Данбара 35 кино- и телефильмов.
Среди них сериалы "Сверхъестественное", "Звездные врата: Вселенная", "Кедровая
бухта", "Стрела", криминальный боевик "Закатать в асфальт". В нашумевшем
сериале "Игра престолов" Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджой.
Новости партнеров
Новости