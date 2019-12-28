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Внезапно скончался звезда Игры престолов

Актер Эндрю Данбар умер в канун Рождества

сегодня, 06:39
Автор:

• Ольга Чародий

Американский актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в Игре престолов, умер в собственном доме в Белфасте на 31-м году жизни. Об этом сообщает The Extras Dept.

Причины его смерти в настоящее время не известны. В культовом сериале Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.

"Больше всего его запомнят за его добрую душу и заразительную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе", – выразил соболезнования актер Энди Макклей.

В послужном списке Эндрю Данбара 35 кино- и телефильмов. Среди них сериалы "Сверхъестественное", "Звездные врата: Вселенная", "Кедровая бухта", "Стрела", криминальный боевик "Закатать в асфальт". В нашумевшем сериале "Игра престолов" Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджой.

 Ранее "Комментарии" писали, каких знаменитостей не стало в 2019 году.

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Источник: https://www.theextrasdept.com/
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