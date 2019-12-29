Известная модель plus-size обнажилась на фото

Одна из наиболее оплачиваемых моделей в мире Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на последних сроках беременности. Так, 32-летняя будущая мама поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным черно-белым снимком, на котором она позирует полностью обнаженной, стоя на коленях.

Стоит отметить, что фотография вызвала бурную реакцию пользователей сети: "Зачем выставлять свое тело напоказ", "Грустно, что люди переоценивают наготу", "Никто не хочет этого видеть. Отписка".

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участницу американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 40-летнюю Кортни заметили в компании младшего на 14 лет бывшего возлюбленного Юнеса Бенджиме. Стоит отметить, что 26-летний бойфренд также появился и на ежегодной рождественской вечеринке, которую устраивает Кортни.

