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Снежана Егорова станет бабушкой в третий раз

Дочь телеведущей ждет еще одного ребенка

сегодня, 22:57
Автор:

• Ростопира Наталья

Украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз станет бабушкой. Известно, что у 47-летней теле-звезды пятеро детей, и вот, самая старшая дочь, 27-летняя Стася Ровинская - беременна. Стоит отметить, что девушка уже воспитывает двоих сыновей.

Радостной новостью сама Стася поделилась со своими подписчиками в Facebook. Так, по словам Стаси, она ждет дочь, а роды запланированы на весну.

В свою очередь, отец Стаси Семен Горов отметил, что очень рад скорому пополнению в семействе. Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская также поздравила дочь Снежаны Егоровой: "Моя прекрасная девочка, поздравляем тебя и всю нашу любимую семью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из наиболее оплачиваемых моделей в мире Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на последних сроках беременности. Так, 32-летняя будущая мама поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным черно-белым снимком, на котором она позирует полностью обнаженной, стоя на коленях.

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Источник: https://www.facebook.com/stacy.egorova?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD7z580YerA-z7S_MNn_6KRShAH83MFouLEg1QDR7z1rIHiIGa2ZYi-zBmxKI8xy9dBDGFtLeJZKRh2&hc_ref=ARRe68LjqirzTI6NwmiTs3kEunfSZ3yO_oyI_O61dYDwQ25oEYk2DTzNFZLvdbnhucU&ref=nf_target
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