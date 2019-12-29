Снежана Егорова станет бабушкой в третий раз

Украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз станет бабушкой. Известно, что у 47-летней теле-звезды пятеро детей, и вот, самая старшая дочь, 27-летняя Стася Ровинская - беременна. Стоит отметить, что девушка уже воспитывает двоих сыновей.

Радостной новостью сама Стася поделилась со своими подписчиками в Facebook. Так, по словам Стаси, она ждет дочь, а роды запланированы на весну.

В свою очередь, отец Стаси Семен Горов отметил, что очень рад скорому пополнению в семействе. Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская также поздравила дочь Снежаны Егоровой: "Моя прекрасная девочка, поздравляем тебя и всю нашу любимую семью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из наиболее оплачиваемых моделей в мире Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на последних сроках беременности. Так, 32-летняя будущая мама поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным черно-белым снимком, на котором она позирует полностью обнаженной, стоя на коленях.

