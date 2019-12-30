Модный бренд Виктории Бекхэм оказался на грани банкротства, – СМИ

45-летняя британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм оказалась в непростой ситуации, ведь ее модный бренд находится на грани банкротства. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что дела компании пошли плохо еще в 2018 году, когда продажи коллекции бренда снизились по всему миру. Западные СМИ сообщали, что в прошлом году убытки Victoria Beckham Limited составили больше 16 млн долларов, ситуацию не спасла ни эффектная реклама, участие в которой приняла сама Виктория, ни зрелищные шоу.

Несмотря на то, что Бэкхем ежегодно выпускает по две коллекции одежды и удивляет своих покупателей неординарными нарядами, в 2019 году дела компании не улучшились. Стоимость бренда Виктории Бэкхем снизилась на 36 млн долларов и сейчас компания оказалась в трудном финансовом положении.

Инсайдер сообщает, что, не смотря на плачевную ситуацию, Виктория работает в индустрии моды уже давно и не собирается сдаваться. Она не намерена отказываться от своего "детища", а планирует преодолеть кризис. Модельер уже начала экономить, поэтому отказалась от услуг персонального водителя и уволила своего флориста, который каждую неделю украшал ее офис.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм украсила обложку польского Vogue.