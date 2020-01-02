Актрису «Мстителей» подозревают в убийстве матери, - СМИ

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Американскую
актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую эпизодическую роль в супергеройском фильме
"Первый мститель", подозревают в убийстве собственной матери. Об этом сообщает
издание The Hollywood Reporter.
Известно, что накануне Нового года актриса приехала в Канзас, где проживала ее мама. Но вместо семейного празднования в загородном доме случилась трагедия. Полиция приехала на вызов и обнаружила мать актрисы Патрицию с ножевыми ранениями, без признаков жизни. В поместье находилась только Молли Фицджеральд, на руках которой обнаружили ножевые порезы. Сначала врачи предположили, что на семью кто-то напал и Молли порезалась при обороне, но полиция рассматривает другую версию.
Инсайдер сообщает, что сейчас актриса находится в тюрьме и есть улики, указывающие на ее причастность к убийству собственной матери. Причину, которая могла послужить поводом для такого жестокого поступка, не называют. Расследование дела продолжается.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 30-летний сын звезды сериала "Тарзан" совершил ужасное преступление и был застрелен полицией.
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