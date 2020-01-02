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Джонни Депп провел праздники вместе с бывшей женой и детьми

Актера засекли в аэропорту французской столицы

сегодня, 16:47
Автор:

• Ростопира Наталья

56-летний голливудский актер Джонни Депп отметил Рождество в кругу бывшей супруги и детей. Об этом передает издание Daily Mail.

Согласно сообщению, создатель рок-группы Hollywood Vampires приехал в французскую столицу на праздники, чтобы отметить Рождество с бывшей супругой Ванессой Паради и их общими детьми, 20-летней Лили-Роуз и 17-летним Джеком. Так, западные СМИ засекли актера в аэропорту Парижа, и несмотря на то, что совместных фотографий с празднований у папарацци нет, они уверенны, что актер провел праздники с семьей.

Стоит отметить, что Депп и 47-летняя французская певица были в браке 14 лет. Однако их союз распался в 2012 году, но похоже, что бывшие влюбленные до сих пор поддерживают хорошие отношения.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп готовит мюзикл о Майкле Джексоне. Так, Депп спродюсирует мюзикл, который основан на пьесе современного драматурга Джульена Нитцберга "За любовь к перчатке":  неофициальный музыкальный рассказ о жизни Майкла Джексона, которую произносит его перчатка". 

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7837011/Johnny-Depp-spends-Christmas-Paris-ex-Vanessa-Paradis-children.html?fbclid=IwAR3HACRXXQrVdcK8wGaf1s6tGIB6JlLz2NANOLXbno9tN3Thpl1w4uVUeAY
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