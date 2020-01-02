Джонни Депп провел праздники вместе с бывшей женой и детьми

56-летний голливудский актер Джонни Депп отметил Рождество в кругу бывшей супруги и детей. Об этом передает издание Daily Mail.

Согласно сообщению, создатель рок-группы Hollywood Vampires приехал в французскую столицу на праздники, чтобы отметить Рождество с бывшей супругой Ванессой Паради и их общими детьми, 20-летней Лили-Роуз и 17-летним Джеком. Так, западные СМИ засекли актера в аэропорту Парижа, и несмотря на то, что совместных фотографий с празднований у папарацци нет, они уверенны, что актер провел праздники с семьей.

Стоит отметить, что Депп и 47-летняя французская певица были в браке 14 лет. Однако их союз распался в 2012 году, но похоже, что бывшие влюбленные до сих пор поддерживают хорошие отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп готовит мюзикл о Майкле Джексоне. Так, Депп спродюсирует мюзикл, который основан на пьесе современного драматурга Джульена Нитцберга "За любовь к перчатке": неофициальный музыкальный рассказ о жизни Майкла Джексона, которую произносит его перчатка".

