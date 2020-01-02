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79-летний Аль Пачино устроил свидание своей девушке

У Аль Пачино все хорошо на любовном фронте

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голливудский актер, звезда фильмов "Крестный отец" и "Запах женщины" Аль Пачино продолжает "держать марку" и радовать свою любимую женщину сюрпризами. Недавно он был замечен вместе со своей 43-летней избранницей в модном ресторане Беверли Хиллз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци "застукали" знаменитость в дорогом заведении, где он устроил романтический ужин своей возлюбленной Мейтал Дохан, с которой встречается уже почти два года. По случаю свидания, актер оделся в молодежном стиле: черные спортивные штаны, кеды, черная кожаная курточка и кепка. А вот его избранница была одета более ярко.

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Инсайдер сообщает, что звезду "Крестного отца" совершенно не смущает большая разница в возрасте с актрисой Мейтал Дохан. Его бывшая подружка была на 37 лет старше актера, но это не мешало им быть в отношениях несколько лет.

К слову, у Аль Пачино все хорошо не только на любовном фронте, но и в профессиональной сфере. В 2019 году в прокат вышли две кинокартины с его участием – "Однажды…в Голливуде", где он снялся с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, а также "Ирландец", где компанию ему составил 76-летний Роберт Де Ниро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ди Каприо засняли на свидании с молодой моделью.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7834013/Al-Pacino-79-spotted-leaving-dinner-girlfriend-Meital-Dohan-43-Los-Angeles.html
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