79-летний Аль Пачино устроил свидание своей девушке

Голливудский актер, звезда фильмов "Крестный отец" и "Запах женщины" Аль Пачино продолжает "держать марку" и радовать свою любимую женщину сюрпризами. Недавно он был замечен вместе со своей 43-летней избранницей в модном ресторане Беверли Хиллз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци "застукали" знаменитость в дорогом заведении, где он устроил романтический ужин своей возлюбленной Мейтал Дохан, с которой встречается уже почти два года. По случаю свидания, актер оделся в молодежном стиле: черные спортивные штаны, кеды, черная кожаная курточка и кепка. А вот его избранница была одета более ярко.





Инсайдер сообщает, что звезду "Крестного отца" совершенно не смущает большая разница в возрасте с актрисой Мейтал Дохан. Его бывшая подружка была на 37 лет старше актера, но это не мешало им быть в отношениях несколько лет.

К слову, у Аль Пачино все хорошо не только на любовном фронте, но и в профессиональной сфере. В 2019 году в прокат вышли две кинокартины с его участием – "Однажды…в Голливуде", где он снялся с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, а также "Ирландец", где компанию ему составил 76-летний Роберт Де Ниро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ди Каприо засняли на свидании с молодой моделью.