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Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в эффектном наряде

Лопес покорила своим цветочным платьем

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

В четверг, 2 января, в Калифорнии открылся международный кинофестиваль, который посетило множество мировых знаменитостей. Голливудские звезды блистали на красной дорожке в ярких нарядах. Внимание зрителей и прессы привлекла 50-летняя красотка Дженнифер Лопес, которая выбрала для торжества платье Richard Quinn.

Известная актриса пришла на светское мероприятие вместе со своим будущим супругом Алексом Родригесом. На первый кинофестиваль 2020 года звезда одела шикарное цветочное платье с длинным шлейфом, а ее возлюбленный был в классическом черном костюме с галстуком. Образ Джей Ло дополнили туфли на каблуках и клатч в тон платью.

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К слову, это наряд от лондонского модельера Richard Quinn, которое входит в коллекцию весна-лето 2020. С его помощью актриса выглядела стильно, красиво и элегантно.

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Напомним, в октябре Дженнифер Лопес представила свой новый аромат духов и появилась на презентации в стильном и откровенном наряде. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Джей Ло зажигательно станцевала на сцене со своей 74-летней мамой.

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