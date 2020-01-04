Кэти Перри рассказала о борьбе с депрессией

Известно, что большинство звезд шоу-бизнеса имеют проблемы со здоровьем, в частности страдают от психологических расстройств. Так, 35-летняя американская певица и композитор Кэти Перри также столкнулась с депрессией, передает издание Vogue India. Артистка рассказала, что она изо всех сил пыталась побороть недуг в 2017 - 2018 годах.

"Я все время находилась в постели. И если раньше я в одиночку преодолевала подобный недуг, то на тот раз мое состояние было крайне тяжелым. Мое психическое здоровье требовало внимания. Я не из тех артистов, которые могут творить в состоянии страдания, я не хочу писать песни в подобном состоянии", - поделилась Кэти.

Так, выбраться из этого подавленного состояния певице помогли терапия, процесс Хоффмана, растительная медицина, а также жених, 42-летний британский актер Орландо Блум. Перри откровенно рассказала, что именно поддержка любимого спасла ее: "Орландо очень мудрый. При первой встрече он пообещал избавить меня от страданий, и он до сих пор это делает. Я чувствую себя рядом с ним защищенной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу.

