Скандально известному актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину

58-летнему российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему Ивана Будько в одиозном сериале "Сваты", снова разрешен въезд на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Українські Новини".

В сообщении говорится, что запрет на въезд на территорию Украины отменили еще в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.

Напомним, в октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала "Сваты". Сериал снимали в Украине с 2008 по 2012 годы, а в 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Беларуси. Съемочный процесс был остановлен после того, как стало известно о запрете СБУ актерам ситкома въезда в Украину по причине одобрения ими агрессии России против Украины и посещения оккупированного Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Добрынин не захотел сниматься в седьмом сезоне "Сватов".



