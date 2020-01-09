Егору Криду приписывают роман с девушкой-геймером

Личная жизнь популярного российского певца Егора Крида находится под пристальным вниманием поклонников и прессы, поэтому исполнителю приписывают многие романы. На этот раз фанаты подозревают, что Крид состоит в отношениях с девушкой-геймером Анастасией Евдокиной. Об этом сообщает издание "Стархит".

Предполагается, что молодые люди встретились на видеостриминговом сервисе и сблизились благодаря общим интересам. В сети появилось видео, на котором запечатлена Настя и Егор в Арабских Эмиратах, поэтому поклонники допустили, что звезды отдыхают вместе, но совместных фото в социальной сети они не публикуют.

Напомним, что в 2018 году Егор Крид стал главным героем телешоу "Холостяк", где пытался найти свою вторую половинку. Победительницей проекта стала модель Дарья Клюкина, но отношения молодых людей продлились не долго. После этого, певцу приписывали много романов, но ни один из них не подтвердился.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что секс-символ Голливуда Брэд Питт прокомментировал свои романы после развода с Джоли.