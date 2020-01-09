Рэпер Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Иране

Известный белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко не остался равнодушным к ужасной трагедии, которая произошла 8 января этого года в Иране. Так, на своей официальной странице в Facebook 43-летний музыкант Полиграф ШарикOFF опубликовал авторскую поэму, посвященную авиакатастрофе. Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране ранним утром. Он выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. В результате происшествия погибли 176 пассажиров.

Кроме того, рэпер провел параллели с важными событиями на международной арене в день авиакатастрофы. Артист вспомнил об официальной церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" при участии президентов Турции, РФ, Сербии и премьера Болгарии, которая состоялась в день крушения украинского авиалайнера, 8 января.

Трогательные строки Сергей Пархоменка не оставили равнодушными пользователей сети: "Очень сильно", "Браво, Сергей. Всё в точку", "Всё по делу. Зацепили всех", "Невероятно сильно и правдиво, поэтому и больно на душе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране начали идентификацию погибших пассажиров и экипажа "МАУ".



