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Главная / Новости / У Сальмы Хайек перед «Оскаром» лопнуло по швам платье
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У Сальмы Хайек перед «Оскаром» лопнуло по швам платье

На помощь Сальме пришла ее звездная коллега

сегодня, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

В среду, 8 января, мировые знаменитости блистали на красной дорожке по случаю церемонии вручения премии Национального совета кинокритиков США. На светском мероприятии актриса Сальма Хайек поделилась забавной историей, которая произошла с ней 17 лет назад перед церемонией "Оскар".

В 2003 году актрису за ее работу в фильме "Фрида" номинировали на престижную кинопремию, и она тщательно готовилась к мероприятию. Сальма рассказала, что подготовила для церемонии оригинальное платье, но одеть его так и не смогла. Во время примерки перед "Оскаром" оно лопнуло по швам. Но на помощь актрисе пришла ее звездная коллега Рене Зеллвегер, она одолжила Сальме один из своих нарядов. 

В тот вечер звезда "Бандиток" появилась на красной дорожке в платье с черным кружевным верхом и белой юбкой в пол. Свой элегантный образ актриса дополнила черными туфлями и такого же цвета клатчем.

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К слову, эту историю Сальма Хайек вспомнила, потому что вручала Рене Зеллвегер премию в номинации "Лучшая актриса" на недавней церемонии. Она считает, что Рене очень хороший друг и добрый человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Сальма Хайек в ужасе убежала из кабинета косметолога.

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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/salma-hayek-rasskazala-kak-iz-za-bolshoy-zadnicy-na-ney-lopnulo-plate-pered-oskarom
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