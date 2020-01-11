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89-летний Григорий Чапкис стал жертвой аферистов

Мошенники «с помощью» Чапкиса рекламировали свои услуги

сегодня, 14:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

89-летний украинский танцор, народный артист Украины Григорий Чапкис стал жертвой мошенников, которые орудуют в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал "1+1".

Известно, что аферисты распространяют в интернете фейковое интервью знаменитого танцора для продвижения сомнительного медицинского препарата, который якобы продлевает молодость. Мошенники использовали фрагменты изображений, которые принадлежат украинскому каналу "1+1", чтобы люди охотно верили в преимущества чудо-препарата.

Источник сообщает, что на самом деле это псевдо-интервью, а Григорий Чапкис никогда не занимался рекламой медицинских средств. Пользователей социальных сетей призывают быть внимательными и не советуют покупать лекарства через интернет, особенно без консультации врачей.

Напомним, что украинская актриса Руслана Писанка стала жертвой нападения цыган, которые хотели ограбить ее на киевском железнодорожном вокзале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жениха Дженнифер Лопес ограбили на крупную сумму, когда он обедал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/imya-grigoriya-chapkisa-nezakonno-ispolzovali-v-reklame-medicinskih-preparatov-1472343.html
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