Российскую актрису Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

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80-летней советской и российской актрисе, народной артистке
РСФР Галине Польских понадобилась экстренная помощь медиков. Она была доставлена
в одну из клиник в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что в 2018 году СМИ сообщали, что Галина Польских попала в больницу из-за сильных болей в сердце. Но сама она заявила, что просто два раза в год проходит плановую проверку, ставит капельницы и немножко подлечивается.
Сама же актриса сообщила "Вечерней Москве", что это ложная информация.
"Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже", — отметила она, не отрицая факт госпитализации.
Ранее "Комментарии" писали, каких знаменитостей не стало в 2019 году.
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