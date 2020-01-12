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Российскую актрису Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

80-летнюю Галину Польских экстренно госпитализировали

сегодня, 15:08
Автор:

• Ольга Чародий

80-летней советской и российской актрисе, народной артистке РСФР Галине Польских понадобилась экстренная помощь медиков. Она была доставлена в одну из клиник в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

 У  российской  артистки произошел гипертонический криз и сильно повысилось давление.

Напомним, что в 2018 году СМИ сообщали, что Галина Польских попала в больницу из-за сильных болей в сердце. Но сама она заявила, что просто два раза в год проходит плановую проверку, ставит капельницы и немножко подлечивается. 

Сама же актриса сообщила "Вечерней Москве", что это ложная информация.

"Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже", — отметила она, не отрицая факт госпитализации.

Ранее "Комментарии" писали, каких знаменитостей не стало в 2019 году.


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Источник: м
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