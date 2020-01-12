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Главная / Новости / Эшли Грэм показала, как занимается спортом на девятом месяце беременности
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Эшли Грэм показала, как занимается спортом на девятом месяце беременности

Известная модель plus-size вот-вот станет мамой

сегодня, 21:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестная 32-летняя модель Эшли Грэм,которая находится на девятом месяце беременности, поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с тренировки. Как видим, будущая мама заботится о своем здоровье, а также следит за фигурой. Известно, что лицо "plus-size"-магазина Lane Bryant регулярно ходит на занятия по стретчингу. Так, с помощью физическим нагрузок, которые проходят под контролем тренера, девушка укрепляет мышцы ног и спины. 

"Вот что я могу на последнем месяце беременности", – отметила Эшли под публикацией в Instagram.

Со слов Грэм, такие тренировки очень полезны для будущих мам, с помощью определенных упражнений женщины способны уменьшить давление массы тела на ноги. Она также отметила, что спина, мышцы которой находятся в напряжении, точно "скажет спасибо" после тренировки.

Стоит отметить, что за время беременности plus-size-модель набрала более 22,7 килограмма. У Эшли и ее супруга Джастин Эрвин в январе этого года должен родится мальчик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эшли Грэм удивила своих поклонников откровенной фотосессией на последних сроках беременности.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7FQSByAhom/?utm_source=ig_embed
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