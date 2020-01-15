Дженнифер Лопес призналась, что хочет уехать из США

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес заявила, что планирует покинуть США и переехать на другой конец света. Об этом звезда рассказала в одном из свежих интервью, передает РадиоЛюкс.

Актриса призналась, что ее детство и юность были не легкими, ведь она жила не в богатой семье, поэтому пришлось много трудиться, чтобы достичь чего-то в жизни. Джей Ло призналась, что ее путь к "мировой знаменитости" был тернистым, но даже сейчас она не собирается останавливаться на достигнутом.

При этом, голливудская красотка заявила, что мечтает переехать из США в маленький городок в Италии или же на другой конец света – на Бали. Певица говорит, что осуществила уже свою "американскую мечту", и в будущем у нее есть много идеи и планов, но все чаще она стала задумываться о простых человеческих радостях.

Джей Ло призналась, что мечтает жить более спокойно жизнью, в месте, где сможет кататься на велосипеде и ходить в магазин за хлебом, а потом наслаждаться закатом солнца в своем кресле-качалке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актриса Анджелина Джоли планирует навсегда ухать из США и начать новую жизнь в другой стране.

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