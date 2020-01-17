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Владимир Остапчук рассказал о воспитании детей после развода

Остапчук принимает активное участие в воспитании детей

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Украинский ведущий, участник проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук рассказал, как часто видится со своими детьми после развода с женой. Об этом сообщает ТСН.

В октябре прошлого года Владимир официально подтвердил, что разводится со своей женой Еленой после 12-летнего брака. Экс-супруги остались в хороших отношениях, поэтому ведущий активно участвует в жизни своих наследников.

Оказывается, что дети живут на две страны – Украину и Канаду. Недавно Елена вместе с дочерью и сыном вернулись в Киев, после двухмесячного пребывания за океаном, но планируют возвращаться обратно. Остапчук признался, что его 6-летняя дочь Эмилия получает образование в двух государствах, они с женой решили, что так она быстрее адаптируется к англоязычной среде.

Владимир заявил, что проводит с детьми максимум свободного времени, добавив, что они очень быстро взрослеют. 

Напомним, что экс-супруги воспитывают 6-летнюю дочь Эмилию и двухлетнего сына Эвана-Александра. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети ходили слухи о романе Владимира Остапчука с актрисой и победительницей шоу "Танцы со звездами" Ксенией Мишиной. 


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Источник: https://tsn.ua/glamur/volodimir-ostapchuk-rozpoviv-yak-chasto-bachitsya-z-ditmi-pislya-rozluchennya-z-druzhinoyu-1476063.html
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