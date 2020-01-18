«Я люблю ее»: Рене Зеллвегер хочет снова стать Бриджит Джонс

50-летняя голливудская актриса Рене Зеллвегер, получившая большую популярность благодаря главной роли в фильмах "Бриджит Джонс" призналась, что очень любит свою героиню.

В одном из своих интервью знаменитость заявила, что с радостью снимется в продолжении фильма, если поступит такое предложение. "Я очень люблю ее. Она такая веселая — просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", - отметила актриса.

К слову, в сети ходят слухи о том, что появится продолжение "Бриджит Джонс", ведь британская писательница Хелен Филдинг уже написала новую книгу о героине, поэтому экранизация ее произведения вполне возможна.

Напомним, что первый фильм "Дневник Бриджит Джонс" вышел в 2001 году и произвел большой успех. Кинолента при бюджете в 26 млн собрала в мировом прокате более 280 млн долларов. Через три года вышла вторая часть "Бриджит Джонс: Грани разумного" и она стала не менее успешной. А третий фильм "Бриджит Джонс 3" вышел на большие экраны в 2016 году и в целом получил положительные отзывы от кинокритиков, несмотря на то, что прокат принес меньше – 213 млн долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актриса Рене Зеллвегер продает свой дом.

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