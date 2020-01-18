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Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду

Будто дедушка держит внука

сегодня, 05:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что 53-летний актер и сценарист Джон Фавро является шоураннером сериала "Мандалорец". Так, на днях один из его постов в соцсети Twitter вызвал кучу положительных эмоций среди интернет-пользователей. Американский шоумен обнародовал в сети фотографию 75-летнего кинорежиссера, создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса, на которой он запечатлен с малышом Йоду на руках. 

Несмотря на то, что снимок получился не совсем четким, видно, что Лукас держит куклу персонажа словно настоящего ребенка. Стоит отметить, что Фавро не оставил никакой подписи к фото, поэтому понять, в каких условиях встретились Джордж Лукас и малыш Йода, сложно. Пользователи сети предполагают, что кадр сделан на съемках второго сезона сериала "Мандалорец".

Стоит отметить, что само происхождение малыша Йоду до сих пор является загадкой, разработчики сериала так и не раскрыли эту тайну. К слову, супермилый персонаж космической оперы является дитям безымянной расы. Однако его появление только подогрело интерес зрителей, поэтому, видимо, не зря создатели отдали за игрушку малыша 5 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Twitter запустили флешмоб, посвященный малышу Йода.


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Источник: https://twitter.com/Jon_Favreau?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1217993455487475712&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buro247.ua%2Flifestyle%2Fgeorge-lucas-met-baby-yoda.html
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