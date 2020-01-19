Секс-символ Голливуда подписал контракт с итальянским брендом Brioni

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Легендарная итальянская марка Brioni сделала голливудского актера лицом своей рекламной кампании весны-2020. На черно-белых кадрах артист запечатлен в классическом смокинге с бабочкой. Питт заявил, что по-прежнему намерен сотрудничать с брендом.
Сам актер и ранее неоднократно выбирал костюмы Brioni для выходов в свет.
"Я всегда восхищался этим элегантным одеждой, над которым время не властно. Бренд воплощает уникальность и отличное качество", - заявил Питт.
Фанаты актера оценили кадры из рекламной кампании марки. Многие заметили, что Питт выглядит в костюмах Brioni, как Джеймс Бонд. Они оставили восторженные комментарии под рекламным роликом, отмечая нарастающую сексуальность и шарм голливудской звезды с возрастом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт назвал двух коллег, с которыми он никогда не сравнится по собственному мнению.
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