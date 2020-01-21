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Дженнифер Лопес вышла в свет в украшениях за 9 млн долларов

Наряд Лопес на церемонии был одним из самых эффектных

21 января 2020, 14:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

На днях звезды мирового шоу-бизнеса собрались на церемонию по случаю вручения кинопремии Гильдии киноактеров США. Знаменитости блистали на красной дорожке в модных нарядах, но особенное внимание папарацци привлекла 50-летняя актриса Дженнифер Лопес.

Звезда "Стриптизерш" выбрала для светского мероприятия элегантное черное платье, которое оголило ее плечи и спину. На этот раз Лопес предпочла в наряде классический стиль, ее платье со шлейфом и атласным бантом произвело фурор и попало в список лучших нарядов церемонии SAG Awards-2020. Но особенностью ее образа стали сияющие украшения, в частности массивное колье, серьги и браслет, которые в общей суме составляли 9 миллионов долларов. Платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, а украшения – ее статус.

И несмотря на то, что Лопес не получила кинопремию за роль в фильме "Стриптизерши", ее роскошный образ запомнился многим, а фанаты звезды засыпали ее комплиментами.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие наряды на церемонии SAG Awards-2020 были признаны самыми эффектными. 


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Источник: https://www.cosmo.ru/stars/news/20-01-2020/dzhennifer-lopes-v-brilliantah-za-9-mln-dollarov-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke/
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