Дженнифер Лопес вышла в свет в украшениях за 9 млн долларов

На днях звезды мирового шоу-бизнеса собрались на церемонию по случаю вручения кинопремии Гильдии киноактеров США. Знаменитости блистали на красной дорожке в модных нарядах, но особенное внимание папарацци привлекла 50-летняя актриса Дженнифер Лопес.

Звезда "Стриптизерш" выбрала для светского мероприятия элегантное черное платье, которое оголило ее плечи и спину. На этот раз Лопес предпочла в наряде классический стиль, ее платье со шлейфом и атласным бантом произвело фурор и попало в список лучших нарядов церемонии SAG Awards-2020. Но особенностью ее образа стали сияющие украшения, в частности массивное колье, серьги и браслет, которые в общей суме составляли 9 миллионов долларов. Платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, а украшения – ее статус.

И несмотря на то, что Лопес не получила кинопремию за роль в фильме "Стриптизерши", ее роскошный образ запомнился многим, а фанаты звезды засыпали ее комплиментами.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие наряды на церемонии SAG Awards-2020 были признаны самыми эффектными.

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