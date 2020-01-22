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Энрике Иглесиас показал забавное фото с дочерью

Иглесиас стал отцом близнецов в 2017 году

22 января 2020, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярный 44-летний испанский певец Энрике Иглесиас продолжает делиться с поклонниками своим творчеством, а также счастьем в личной жизни. На своей странице в Instagram артист часто публикует семейные фото и видео, где главными героями являются его дети.

Недавно певец опубликовал забавное фото со своей 2-летней дочерью Люси, с которой он плавает в бассейне. Энрике тянется поцеловать девочку, а та своей маленькой ладошкой преграждает ему путь. Кадр певец шутливо подписал: "Пожалуйста, больше не надо поцелуев". 

Поклонники знаменитости пришли в восторг от фотографии и оставили большое количество теплых и милых комментариев. Этот пост собрал уже более 700 тысяч лайков. 

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Напомним, что в 2017 году Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями, пара воспитывает чудесных близнецов – дочь Люси и сына Николаса. Певец не скрывает своего счастья от того, что стал отцом и обрел семью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Cardi B впервые с дочерью появилась на обложке известного глянца.


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