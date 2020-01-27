Звезда советского фильма о Мэри Поппинс пропала в Мексике

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63-летняя советская актриса театра и кино, звезда киноленты "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко не выходит на связь, а номера ее телефонов недоступны. Об этом в социальной сети Instagram сообщил PR-директор артистки Ян Трунцев.
Известно, что актриса проживает в Мексике и в последнее время жаловалось на ухудшение самочувствия. В эту субботу она уехала к подруге на собственном автомобиле и больше на связь не выходила.
PR-директор говорит, что раньше Андрейченко никогда не пропадала на такое длительное время, ведь он общается с ней каждый день. Во время их последнего разговора, звезда советских фильмов призналась, что чувствует сильную усталость и сонливость, но все равно решила отправиться к подруге, которая живет от нее в часе езды.
Команда актрисы, с которой она работает над запуском нового проекта, очень обеспокоена и пытается связаться с сыном Натальи, который проживает в Швейцарии. Номера самой Андрейченко сейчас недоступны.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что умерла известная советская актриса Галина Волчек.Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко
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