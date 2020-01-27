Звезда советского фильма о Мэри Поппинс пропала в Мексике

63-летняя советская актриса театра и кино, звезда киноленты "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко не выходит на связь, а номера ее телефонов недоступны. Об этом в социальной сети Instagram сообщил PR-директор артистки Ян Трунцев.

Известно, что актриса проживает в Мексике и в последнее время жаловалось на ухудшение самочувствия. В эту субботу она уехала к подруге на собственном автомобиле и больше на связь не выходила.

PR-директор говорит, что раньше Андрейченко никогда не пропадала на такое длительное время, ведь он общается с ней каждый день. Во время их последнего разговора, звезда советских фильмов призналась, что чувствует сильную усталость и сонливость, но все равно решила отправиться к подруге, которая живет от нее в часе езды.

Команда актрисы, с которой она работает над запуском нового проекта, очень обеспокоена и пытается связаться с сыном Натальи, который проживает в Швейцарии. Номера самой Андрейченко сейчас недоступны.

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