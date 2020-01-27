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Брэд Питт рассказал, есть ли у него профиль в Tinder

Питт просто решил пошутить

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

56-летний секс-символ Голливуда Брэд Питт после кинопремии SAG Awards-2020 стал одной из самых обсуждаемых личностей. Во время получения награды он намекнул, что пользуется приложением для знакомств, чем повысил к себе интерес.

На кинопремии SAG Awards-2020 Питт получил награду за роль второго плана в фильме "Однажды…в Голливуде", а когда произносил благодарственную речь, отметил, что это достижение добавит на свою страницу в Tinder. Эта шутка вызвала смех, и в тоже время, заставила поклонников отправится на поиски звездного аккаунта. 

Но недавно Брэд в интервью журналу Extra объяснил, что на самом деле его нет ни в одной социальной сети, а про Tinder он сказал лишь для прикола. 

Напомним, что в тот вечер актер встретился со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон, что вызвало бурю эмоций в сети. Звезды обнялись и тем самым подтвердили свое теплое отношение друг к другу. После такой встречи поклонники уверены, что скоро актеры объявят о возобновлении своих любовных отношений. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему голливудского актера Брэда Питта нет в социальных сетях. 


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/bred-pitt-posovetoval-ne-iskat-ego-v-tindere-nesmotrya-na-ego-sobstvennye-slova
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