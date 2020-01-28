Виктория Бекхэм попала под критику эко-активистов за выбор сумки

Известный британский модельер и певица Виктория Бекхэм вместе с мужем Дэвидом посетила Парижскую неделю моды и поразила своим стильным образом. А вот сумка из крокодиловой кожи, которую звезда выбрала для выхода в свет, была раскритикована эко-защитниками.

Папарацци удалось заснять знаменитость на улице Парижа, на ней было серое пальто в клетку, зеленые брюки клеш и желтый гольф. Свой образ Виктория дополнила легкой укладкой, очками и черной сумкой Hermes Birkin, цена которой составляет 20 тыс. долларов (около полмиллиона гривен).

Представители организации РЕТА, которая выступает за права животных, раскритиковали такой аксессуар Бекхэм. Они надеются, что знаменитость перестанет использовать вещи, изготовленные из кожи экзотических животных. Ранее Виктория заявила, что ее бренд отказывается от натурального меха и кожи, но на ее личных предпочтениях это пока не отразилось.

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