Знаменитая девушка-диджей выбросилась из окна после разрыва отношений

Известная британская диджей Люси Стоун совершила самоубийство. Артистка покончила с собой после того, как рассталась с любимым по имени Андре после пятилетнего романа. Об этом сообщает издание The Mirror.



Сообщается, что незадолго до самоубийства Люси отправила SMS своим близким. В сообщении она написала, что борется с суицидальными мыслями. Люси Стоун прыгнула с балкона 14 этажа жилого дома в Хэмпстед (северо-запад Лондона). Девушке было 38 лет.



Люси Стоун была очень популярным диджеем в ​​Великобритании и находилась на пике успеха. Люси получила известность, играя в культовом клубе Лондона Ministry of Sound, а также выступала на громких мероприятиях в Абу-Даби и Дубае.



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