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Знаменитая девушка-диджей выбросилась из окна после разрыва отношений

Прежде чем покончить с собой, артистка отправила SMS близким

сегодня, 12:08
Автор:

• Олеся Солдатенко

Известная британская диджей Люси Стоун совершила самоубийство. Артистка покончила с собой после того, как рассталась с любимым по имени Андре после пятилетнего романа. Об этом сообщает издание The Mirror.

Сообщается, что незадолго до самоубийства Люси отправила SMS своим близким. В сообщении она написала, что борется с суицидальными мыслями. Люси Стоун прыгнула с балкона 14 этажа жилого дома в Хэмпстед (северо-запад Лондона). Девушке было 38 лет.

Люси Стоун была очень популярным диджеем в ​​Великобритании и находилась на пике успеха. Люси получила известность, играя в культовом клубе Лондона Ministry of Sound, а также выступала на громких мероприятиях в Абу-Даби и Дубае.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально развелись через полгода после свадьбы.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/dj-who-played-ministry-sound-21378401
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