Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Оскароносный Брэд Питт хочет «ненадолго исчезнуть»
НОВОСТИ Все новости

Оскароносный Брэд Питт хочет «ненадолго исчезнуть»

Сейчас Питт не связан никакими актерскими контрактами

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Оскароносный Брэд Питт хочет «ненадолго исчезнуть»

Вот и стали известны имена лауреатов кинопремии "Оскар-2020". Среди счастливчиков оказался и 56-летний американский актер Брэд Питт, который блестяще сыграл в фильме "Однажды…в Голливуде". Но после получения награды, актер признался, что хочет взять временную паузу в своей кинокарьере.

"Мне кажется, настало время ненадолго исчезнуть, чтобы потом вновь вернуться к работе. Это было особое время", - сказал Питт.

Известно, что актер действительно не заключал новых актерских контрактов с киностудиями на текущий год. Он планирует поработать над проектами в роли продюсера, вместе со своей кинокомпанией Plan B Entertainment, которую основал 19 лет назад. В 2020 году зрители смогут увидеть его кинопроект "Блондинка", где главную роль исполнит 31-летняя актриса Ана де Армас, известная по фильмах "Бонд 25" и "Кто там".

Напомним, что секс-символ Голливуда Брэд Питт за свою роль в фильме "Однажды…в Голливуде" уже получил кинопремию "Золотой глобус", BAFTA, премию Гильдии киноактеров США и AACTA.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэд Питт назвал актеров, с которыми не может сравниться.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popcornnews.ru/news/oskaronosnyy-bred-pitt-zayavil-chto-sobiraetsya-nenadolgo-ischeznut
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...