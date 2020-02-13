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Сальма Хайек срочно покинула вечеринку «Оскара» и поехала в больницу

Позже Сальма объяснила, почему резкого покинула мероприятие

сегодня, 15:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сальма Хайек срочно покинула вечеринку «Оскара» и поехала в больницу

Голливудская звезда Сальма Хайек, как и многие другие мировые знаменитости, стала гостьей вечеринки по случаю кинопремии "Оскар-2020". Но звезда не смогла надолго задержаться на светском вечере, ей пришлось срочно поехать в одну из местных больниц. На своем аккаунте в Instagram актриса обьяснила, почему покинула вечеринку.

Оказывается, что перед началом "оскаровского" афтепате Сальме сообщили, что ее подруга и помощница попала в дорожно-транспортное происшествие и у нее перелом руки.  Актриса тут же помчалась в больницу, где провела с подругой всю ночь и опубликовала в сети совместные с ней фотографии. На снимках видно, что звезда даже не заезжала переодеться домой, а примчалась в платье, в котором была на "Оскаре".

К слову, знаменитость выбрала для церемонии красивое блестящее платье цвета морской волны, а свой образ дополнила массивными украшениями и босоножками на каблуках.

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