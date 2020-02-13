Похудевшая Кристина Агилера выпустила новый клип

39-летняя американская звезда Кристина Агилера порадовала поклонников новым клипом на песню "Fall On Me", где похвасталась своей фигурой. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале знаменитости и собрало почти миллион просмотров.

Кристина Агилера предстала в клипе в очень красивом пышном платье белого цвета с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. Сложно не заметить, что знаменитость сильно похудела, ведь ей удалось сбросить за несколько месяцев около 25 килограмм.

К слову, в 2019 году на премьере мультфильма "Семейка Адамс" певица ошарашила поклонников внешним видом, ведь ее было сложно узнать из-за лишнего веса. Известно, что звезда долгое время вела активную борьбу за стройную фигуру и даже опускала руки, отмечая поклонникам, что прекрасно себя чувствует и так. Но новый видеоролик доказывает, что знаменитость все-таки не сдалась и сейчас выглядит превосходно.





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