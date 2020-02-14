"Орландо Блума засмеяли поклонники": молодой папаша сделал татуировку с ошибкой в имени сына

45-летний голливудский актер Орландо Блум, у которого появился долгожданный первенец, на радостях решил набить татуировку с его именем, однако подошел к процессу оригинально, что и сыграло с ним саркастическую шутку.

Как оказалось, знаменитость захотел выбить имя сына в формате азбуки Морзе. После процедуры довольный Блум опубликовал фотографию с изображением новой тату в Instagram и одна из подписчиц заметила, что имя указано неверно.

Видимо мастер тату-салона не близко знаком с условными символами азбуки Морзе и упустил одну точку. Тем самым имя "Флинн" превратилось во "Фринн". Раздосадованный мастер пообещал исправить собственное упущение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце прошлого года герой фильма "Властелин колец" Орландо Блум и его избранница Кэтти Перри внезапно отменили свадьбу.

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