"Много детей не бывает": Анджелина Джоли задумалась об очередном усыновлении

Известная американская актриса Анджелина Джоли занимается подготовкой усыновления седьмого ребенка в свою семью. Об этом сообщают инсайдеры из окружения знаменитости.

Так, по словам источника, Джоли давно приняла такое решение и была готова принять в семью еще одного ребенка, но ее тогдашний муж Брэд Питт посчитал, что шестерых детей ему вполне достаточно.

Известно, что Джоли не просто задумывается об усыновлении, но и уже начала серьезную подготовку к процессу, а именно — посещает детские дома в Сирии, Гаити, а также в Эфиопии и других частях Африки. Она очень гордится гуманитарными успехами своих родных и приемных детей, радуется их достойному воспитанию и поэтому хочет поделиться счастьем с еще одним обделенным малышом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что общая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло намерена изменить пол, поскольку ощущает себя парнем.

"Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Поэтому в возрасте 12 лет и при поддержке своих родителей она начала принимать гормональные препараты, чтобы изменить внешность в соответствии со своей гендерной идентификацией", — рассказал инсайдер.



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