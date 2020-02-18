Актрису из фильма «Альфа дог» покусали собственные собаки

52-летняя американская актриса, звезда кинокартины "Альфа Дог" Хезер Паркхерст попала в больницу с многочисленными ранами. На знаменитость набросились собственные собаки. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что женщина находилась в своем доме в Западном Голливуде, где играла с двумя питбулями, которым еще нет и года. Но между питомцами внезапно началась схватка и правая рука актрисы оказалась между разъяренными собаками. Женщину срочно доставили в местную больницу, где у нее обнаружили порванные связки, раздробленную кость и глубокие раны. Ей наложили швы и оставили под присмотром врачей.

Инсайдер сообщает, что для полного восстановления звезде "Альфа Дог" потребуется год терапии. Но актриса, несмотря на случившееся, не собирается отказываться от своих питбулей.

Напомним, что актриса Хезер Паркхерст снялась в таких фильмах, как "Лига", "Причуды науки", "Женаты с детьми", "Полиция Нью-Йорка" и многих других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, насколько собаки продлевают жизнь своим хозяевам.

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