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Аль Пачино бросила возлюбленная из-за значительной разницы в возрасте

На днях 40-летняя Меитал Дохен дала откровенное интервью американскому изданию

сегодня, 20:56 391
Автор:

• Екатерина Белоброва

Аль Пачино бросила возлюбленная из-за значительной разницы в возрасте

Легендарный голливудский актер Аль Пачино вновь получил статус завидного холостяка, так как его прежняя избранница Меитал Дохен призналась журналистам, что больше не состоит с ним в отношениях. Об этом сообщает издание DailyMail.

Так, по словам бывшей девушки Пачино, которая сама снимается в фильмах, серьезная разница в возрасте стала помехой для пары влюбленных.

"Трудно быть вместе с таким стариком. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек. Большая разница в возрасте - это тяжело. Поэтому, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро", - обозначила Дохен, напомнив, что является вдвое моложе Аль Пачино.

Кроме того, на вопрос журналистов, остались ли у нее подарки от знаменитого и успешного актера, Меитал отрезала, что Пачино дарил ей только цветы. Она подчеркнула, что этот разрыв не стал болезненным ни для одной из сторон и оба киноактера остаются хорошими друзьями.

Напомним, что впервые о романтических отношениях Аль Пачино и Меитал Дохен заговорили осенью в 2018 года. Тогда пара не афишировала свои чувства, но зачастую, появляясь вместе на публике, гениальный Аль Пачино не мог скрывать своих нежных чувств к молодой избраннице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всего месяц назад Аль Пачино и его любовницу Меитал Дохен заметили в одном из самых модных ресторанов в Беверли-Хиллс



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8016093/Al-Pacino-79-split-girlfriend-Meital-Dohan-40-age-gap.html
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