Бойфренд избил бывшую невесту Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери была избита своим парнем Брайаном Хикерсоном, мужчину арестовали в тот же день по подозрению в рукоприкладстве.

"Сосед пары вызвал полицию из-за шума в их доме около трех часов ночи. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пьяного Хикерсона около входной двери. Хайден якобы выгнала его, после того как он ударил ее по лицу", - пишет издание TMZ.

В полиции Брайан отрицал обвинения в свой адрес. Он рассказал правоохранительным органам, что нанял частного повара и попросил его остаться в доме, чтобы избежать клеветы со стороны возлюбленной. Они связались с возможным свидетелем и тот отметил, что покинул дом около часа ночи. Однако мужчина добавил, что слышал, как вечером пара на повышенных тонах выясняла отношения.

TMZ сообщает, что правоохранители увидели на лице бывшей невесты Владимира Кличко красноту и припухлость, а на левой руке актрисы - царапину и гематому. Ссылаясь на этот факт и то, что Хикерсон оказывал сопротивление полиции, его арестовали. Но бойфренда звезды отпустили под залог.

Как сообщало издание "Комментарии", Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей невестой и матерью его дочери, голливудской актрисой Хайден Панеттьери.

Мать Хейден Лесли Фогель подтвердила слухи о расставании, назвав разрыв "позитивными изменениями в жизни дочери".

Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хайден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила Владимиру дочь Кайю Евдокию. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло - недавно они отменили помолвку.



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