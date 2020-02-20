Сальма Хайек ответила на обвинения в использовании ботокса

53-летняя голливудская звезда Сальма Хайек порадовала фанатов новой яркой фотографией, но нарвалась на критику своей внешности. В социальной сети Instagram она эмоционально ответила подписчику на обвинения в использовании ботокса.

Актриса сейчас наслаждается отдыхом и поделилась с поклонниками фотографией на фоне пальм и океана. Но некоторые подписчики звезды усомнились в ее естественной красоте и написали, что она перестаралась с инъекциями ботокса. Знаменитость решила не игнорировать комментарий и ответила, что пока не прибегала к подобным косметическим процедурам и поблагодарила за совет.

Также звезда почеркнула, что, наверное, пришло время использовать ботокс, на что ее поклонники отреагировали негативно. Многие начали отговаривать Сальму от такой процедуры, отмечая, что несмотря на возраст, она выглядит великолепно.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Сальма Хайек отказалась увеличивать себе губы и убежала из кабинета косметолога. Актриса подчеркнула, что хочет научится принимать в себе возрастные изменения, как это делали женщины в ее роду.

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