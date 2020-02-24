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Многомиллионное поместье Джорджа Клуни затопило после шторма

Поместье оказалось под ударом стихии

сегодня, 13:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многомиллионное поместье Джорджа Клуни затопило после шторма

Недвижимость знаменитого актера, звезды фильмов "Гравитация" и "Потомки" Джорджа Клуни и его семьи, расположенная в округе Беркшир (Великобритания), пострадала от сильного наводнения.Об этом сообщает издание Daily Mail.

Старинный особняк XVII века, которым Клуни владеет с 2014 года, не пострадал от стихии. Но в результате шторма, река Темза вышла из берегов, и большая территория звездного поместья оказалась под водой. Итак, от стихии пострадали теннисный корт, летняя веранда и газоны. Стоимость такого роскошного имения оценивают в 12 млн фунтов.

К слову, это не первый раз, когда ураган затапливает недвижимость актера. Четыре года назад, в результате разлива реки, вода подошла прямо к входной двери особняка знаменитости. 

Известно, что ураган "Дэнис", который разбушевался 15 февраля, принес серьезные разрушения. От сильных осадков и ветра затопленными оказались 400 домов, а несколько тысяч человек пришлось эвакуировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что на продажу выставлен дом, в котором жили Дженнифер Энистон и Брэд Питт.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8026437/George-Amal-Clooneys-mansion-surrounded-flood-water.html?ito=social-twitter_dailymailceleb
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