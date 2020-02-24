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Рианна удивила эффектным нарядом на премии NAACP Awards

Певица Рианна сделала ставку на цвет

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Рианна удивила эффектным нарядом на премии NAACP Awards

В воскресенье, 22 февраля, в Калифорнии состоялась церемония награждения премии NAACP Award. Среди лауреатов оказалась барбадосская певица Рианна, которую отметили за "особые достижения и социальную работу". Для выхода на сцену звезда выбрала эффектное яркое платье, чем удивила не только прессу, но и поклонников.

Известно, что певица любит быть в центре внимания, поэтому выбирает для светских мероприятий нестандартные и эффектные наряды. На этот раз, Рианна решила быть похожей на фиалку, поэтому и надела соответствующее платье. Певица блистала в наряде насыщенного фиолетового цвета с объемным шлейфом и широкими плиссированными рукавами. Свой образ артистка дополнила босоножками на шнуровке, массивными аксессуарами и элегантной прической. 

Отметим, что певицу удостоили награды за то, что она помогает собирать финансовую помощь семьям, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Рианна призывает людей не придерживаться принципа: "Случилось с тобой - значит твоя проблема", ведь общими усилиями можно сделать многое.

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Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что певица Рианна впечатлила эпатажным образом на карнавале.


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