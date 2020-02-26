Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9209.91

ETH/USD

240.45

LTC/USD

67.37

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Пэрис Хилтон объявила себя родственницей королевы Елизаветы II
НОВОСТИ Все новости

Пэрис Хилтон объявила себя родственницей королевы Елизаветы II

Пэрис узнала об этом благодаря тесту ДНК

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пэрис Хилтон объявила себя родственницей королевы Елизаветы II

Американская звезда Пэрис Хилтон, которая всегда любит быть в центре внимания, заявила о том, что является родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом певица рассказала модному журналу Cosmopolitan.

Икона поп-культуры приняла участие в гламурной фотоссесии, где предстала в ярких и сексуальных образах. Для обложки глянца Пэрис выбрала светло-розовый блестящий костюм, жакет которого был одет на обнаженное тело.

В новом интервью звезда ошеломила признанием о родственных связях с Елизаветой II. Пэрис рассказала, что недавно ее мама сделала ДНК-тест, который подтвердил, что знаменитость является 20-тиюродной внучатой племянницей королевы по линии отца. По данным теста, певица еще и родственница секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

Напомним, что бывшая наследница империи Пэрис Хилтон покупает курорт на Закарпатье и планирует снимать там свое реалити-шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из клубов Майами Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmopolitan.com/uk/entertainment/a31036334/paris-hilton-cosmopolitan-uk-april-cover/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...