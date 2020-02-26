Пэрис Хилтон объявила себя родственницей королевы Елизаветы II

Американская звезда Пэрис Хилтон, которая всегда любит быть в центре внимания, заявила о том, что является родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом певица рассказала модному журналу Cosmopolitan.

Икона поп-культуры приняла участие в гламурной фотоссесии, где предстала в ярких и сексуальных образах. Для обложки глянца Пэрис выбрала светло-розовый блестящий костюм, жакет которого был одет на обнаженное тело.

В новом интервью звезда ошеломила признанием о родственных связях с Елизаветой II. Пэрис рассказала, что недавно ее мама сделала ДНК-тест, который подтвердил, что знаменитость является 20-тиюродной внучатой племянницей королевы по линии отца. По данным теста, певица еще и родственница секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

Напомним, что бывшая наследница империи Пэрис Хилтон покупает курорт на Закарпатье и планирует снимать там свое реалити-шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из клубов Майами Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.

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