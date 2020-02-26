Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9093.05

ETH/USD

233.97

LTC/USD

64.20

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки
НОВОСТИ Все новости

Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки

Данилко подтвердил слухи о романе с коллегой

сегодня, 15:00 843
Автор:

• Светлана Шкурупий

Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки

46-летний украинский артист Андрей Данилко, получивший большую популярность благодаря сценическому образу Верки Сердючки, приоткрыл занавес своей личной жизни. Андрей стал гостем программы "Слава+", где отвечал на каверзные вопросы ведущего.

Один из таких вопросов касался романа Андрея Данилко и его коллеги по сцене Инны Белоконь, которая играла роль "мамы" Верки Сердючки. Эта парочка долгое время гастролировала вместе, посещала светские мероприятия и за время выступлений собрала большую армию поклонников. В сети давно ходили слухи о их любовных отношениях, но знаменитости эту информацию не подтверждали.

В рубрике "Соври Славе" артисту нужно было соврать, и на вопрос "Был ли роман с мамой Сердючки", Данилко ответил: "Нет. Вот это я ляпнул".

Телеведущий признался, что сейчас у них с Инной дружеские отношения, они любят вместе отдыхать, особенно в Греции. Он считает ее хорошим и единственным другом с того времени, несмотря на то, что их первая встреча вызывала лишь антипатию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, когда Верка Сердючка вернется на сцену.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...