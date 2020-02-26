Андрей Данилко рассказал о романе с «мамой» Сердючки

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46-летний украинский артист Андрей Данилко, получивший большую популярность благодаря сценическому образу Верки Сердючки, приоткрыл занавес своей личной жизни. Андрей стал гостем программы "Слава+", где отвечал на каверзные вопросы ведущего.
Один из таких вопросов касался романа Андрея Данилко и его коллеги по сцене Инны Белоконь, которая играла роль "мамы" Верки Сердючки. Эта парочка долгое время гастролировала вместе, посещала светские мероприятия и за время выступлений собрала большую армию поклонников. В сети давно ходили слухи о их любовных отношениях, но знаменитости эту информацию не подтверждали.
В рубрике "Соври Славе" артисту нужно было соврать, и на вопрос "Был ли роман с мамой Сердючки", Данилко ответил: "Нет. Вот это я ляпнул".
Телеведущий признался, что сейчас у них с Инной дружеские отношения, они любят вместе отдыхать, особенно в Греции. Он считает ее хорошим и единственным другом с того времени, несмотря на то, что их первая встреча вызывала лишь антипатию.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, когда Верка Сердючка вернется на сцену.
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