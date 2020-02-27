Кумир миллионов украинок рассказал, в чем смысл жизни

Популярный украинский певец Макс Барских отдает предпочтение развитию внутреннего духовного мира иногда даже в ущерб физическому состоянию. В этом он признался в своем интервью глянцевому изданию Viva!

"Я очень сильно стараюсь развивать свой духовный мир, иногда жертвуя физическим состоянием. В моей профессии иногда приходится идти на компромиссы: переутомление, нездоровый сон и питание, смена климата… И в этом году одна из моих целей – найти тот самый баланс", - делится Макс Барских со своими поклонниками.

Также поп-певец добавил, что нет такого возраста, в котором можно разочароваться в жизни: всегда есть время для шанса попробовать что-то еще.

"В любом возрасте у тебя есть возможность воплотить любые из своих желаний. Главное – поверить в свою мечту. А вера, как правило, умеет слышать и изменять судьбы", - убежден исполнитель популярных хитов.

Макс Барских также успел к своим 40-ка годам понять, в чем именно сокрыт смысл жизни - вопрос, который озадачивает целые поколения философов и творческих людей.

"Слышать себя, видеть знаки, уважать природу – именно этого одинаково не хватает и человеку, живущему в ритме современного мегаполиса, и тому, кто только мечтает в нем оказаться. Поэтому смысл жизни для меня всегда заключался в умении отдавать и получать любовь, в том, чтобы наслаждаться ею каждую секунду и любить себя. Мы все на этой земле – одно целое, но, к большому сожалению, многие этого не осознают", - рассказал музыкант.

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